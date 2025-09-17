Ce a spus Mbappe, după ce a marcat o dublă în Champions League: ”Au marcat primul gol dintr-o greșeală!”

Marseille a pierdut în fața lui Real Madrid, în primul meci din actual sezon din Champions League, scor 0-2.

Mbappe a fost omul meciului, cu două goluri marcate de la punctul cu VAR.

După meci, jucătorul a oferit mai muște declarații.

”Surprins de Marseille? Eu nu, eu o cunosc pe Marseille, am văzut toate meciurile lor din acest sezon, știu campionatul francez. Am început bine meciul, am fost consecvenți, am avut multe situații în care am fi putut fi mai eficienți, mai ales eu.

Ei au marcat primul gol dintr-o greșeală, după am reacționat. În repriza a doua am suferit puțin, am rămas în 10, dar după aceea am știut că pe Bernabeu, chiar și în zece oameni, chiar și în nouă, vom avea întotdeauna momentul nostru.

Am avut acel penalty, am marcat, suntem fericiți să începem bine acest sezon din Liga Campionilor”, a spus Kylian Mbappe, potrivit rmcsport.com.