Ce a spus Mbappe, după ce a strălucit în Champions League: ”Când am cinci ocazii, vreau să marchez cinci goluri!”

Real Madrid s-a impus categoric marți, în deplasarea din Kazahstan, unde a învins pe Kairat Almaty cu scorul de 5-0, în etapa a doua a fazei principale a Ligii Campionilor.

Mbappe a reușit o triplă în meci și a părut că a depășit eșecul cu Atletico Madrid.

La finalul meciului, Fotbalistul francez a oferit mai multe declarații.

”Nu trebuie să uităm niciodată (n.r. 2-5 cu Atletico Madrid), nu putem uita ce s-a întâmplat. Aceasta este o altă competiție, dar trebuie să continuăm să ne gândim la ce s-a întâmplat, să muncim mai mult în fiecare zi și în fiecare săptămână pentru a evita o altă noapte ca aceasta.

Sarcina mea este să ajut echipa. Fac tot ce pot pentru a ajuta echipa să câștige. Dacă marchez goluri, mă voi descurca bine, dar dacă nu, voi ajuta echipa și în alte moduri. Important este ca echipa să câștige meciuri și titluri.

Da, am o legătură bună cu Arda Guler. Este un tânăr foarte talentat și încercăm să-l ajutăm să dea tot ce are mai bun pentru club și pentru echipă. Joacă foarte bine acum și suntem foarte fericiți că este alături de noi. Sperăm să continue așa.

Un jucător ca mine, când am cinci ocazii, vreau să marchez cinci goluri și trebuie să marchez cinci goluri. De aceea m-au transferat. Până la urmă, mereu vreau mai mult. Am marcat trei, dar cred că aș fi putut marca mai multe. Voi munci pentru a fi mai bun și mai eficient în fața porții”, a spus Kylian Mbappe, potrivit Defensa Central.