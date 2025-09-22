Ce a spus Mihai Teja după ultimul meci din Superligă

Metaloglobus București a obținut un rezultat de egalitate, 2-2, în deplasarea de luni cu Csikszereda, în penultimul meci al etapei a 10-a din Superligă.

După meci, Mihai Teia a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci frumos, pentru că ambele și-au dorit să câștige și să spargă gheața. Am jucat să câștigăm, dar am avut un pic de ghinion, pentru că am fost nevoit să schimb fundașul central și fundașul stânga, plus portarul.

După care, nu am am mai avut prospețime în față și nu am mai avut destule schimbări. A fost un meci frumos și până la urmă e un punct meritat de ambele echipe.

Am avut momente bune și ocazii unde trebuia să dăm gol.

Din păcate e același lucru. Luăm goluri stupide și facem greșeli neforțate, tot timpul, ca la tenis! Greșim singuri, le dăm lor mingea și din păcate luăm niște goluri foarte ușoare.

La fel, în duelurile unu la unu trebuie să fim mult mai puternici, în linia defensivă. Am luat două goluri stupide! A trebuit să alergăm, să dăm goluri și să încercăm să câștigăm.

Una peste alta este un punct echitabil. Sunt supărat pentru că voiam să câștigăm. Sunt un pic supărat pe lucrurile astea”, a declarat Mihai Teja, la flash-interviu.