Ce a spus Mircea Rednic despre Rapid și Dinamo: „Tot eu am cucerit și ultimul trofeu de la ei?! Nu știu dacă mă mai așteaptă!”

Mircea Rednic, actualul antrenor al celor de la UTA Arad, a vorbit recent despre Rapid și Dinamo, cele două mari rivale de care leagă cele mai importante amintiri din cariera sa.

Mai exact, „Puriul” a vorbit pe rând despre cele două formații bucureștene. Iată ce a spus.

„Pentru mine nu a existat decât Rapid!”

„(Despre centenarul Rapidului nr.) Nu are cum să nu te încerce… Am stat ceva ani acolo, vreau să le transmit giuleștenilor că atât timp cât am fost jucător, apoi antrenor, pentru mine nu a existat decât Rapid! Chiar dacă eu sunt dinamovist. La Rapid am fost un adevărat profesionist, iar trofeele pe care le-am luat, ca jucător, ca antrenor, demonstrează acest lucru.”, a spus Mircea Rednic, pentru GSP.ro.

„Tot eu am cucerit și ultimul trofeu de la ei?!”

„(Despre dorința fanilor dinamoviști să revină la echipă nr.) Nu știu dacă mă mai așteaptă. Tot eu am cucerit și ultimul trofeu de la Dinamo?! (râde) Hmm, ce coincidență, mă băiatule! N-am fost apreciat, chiar îmi pare rău. S-a demonstrat și la UTA, când am venit pe final, iar mulți nu ne dădeau șanse să ne salvăm. Dar s-a putut… Sunt ferm convins, sută la sută, dacă nu eram dat deoparte în decembrie 2021 și aveam posibilitatea să schimb lotul, cu jucătorii pe care-i voiam eu, cu pregătirea pe care o doream eu, sunt absolut sigur că Dinamo nu retrograda. Dar s-a vrut retrogradare! Nu puneți „poate”, ci „sigur s-a vrut” retrogradarea lui Dinamo! Au fost alte interese, a vrut cineva să preia acțiunile și nu s-a reușit.”, a mai spus „Puriul”, pentru sursa citată.