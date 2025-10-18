Ce a spus Mirel Rădoi, după ultima victorie din campionat: ”Presiunea a crescut!”

Universitatea Craiova a obținut o victorie importantă pe teren propriu, 3-1 în fața formației Unirea Slobozia, într-un meci disputat sâmbătă, în etapa a 13-a a SuperLigii.

La finalul meciului, Mirel Rădoi a oferit mai multe declarații.

”Asta e alegerea și decizia dânsului, asta nu înseamnă că eu nu-l voi stima sau nu voi ține cu echipa națională.Pe mine nu mă interesează cine este, e vorba de principiu. Dacă ar fi vorbit de Universitatea Craiova, înseamnă că celelalte echipe nu contau? Dacă spun că Digi este cea mai bună televiziune, nu înseamnă că e o lipsă de respect pentru celelalte televiziuni?

Eu am comentat doar o chestiune de principiu. Nu am ceva cu cineva, e doar o chestie de principiu. Cine vrea să înțeleagă, bine. Dacă mâine îl va suna pe domnul Rotaru și voi afla, aceeași reacție o voi avea. Dacă ar fi rămas între dânșii…

Până la urmă, fiecare are simpatii și antipatii, e normal, dar când ești antrenorul echipei naționale și lucrurile astea apar în public…

Nici eu nu sunt cel mai corect, toți greșim, dar cred că lucrurile astea sunt mult prea importante pentru imaginea fotbalului românesc.

Nu e nimic personal cu cineva anume, cu un club anume. Eu nu vreau să câștig trofee ajutat de arbitri, simplu. Prefer să termin pe locul doi și să fiu furat, decât ajutat de arbitri. Unii poate preferă așa, dar eu nu pot să trișez, ar însemna că stau aici și iau banii degeaba”, a spus Mirel Rădoi.

”Pe fondul rezultatului de la pauză, am făcut exact ce nu trebuia. Am discutat în vestiar. Aici am eu o problemă. Dacă jucătorii nu înțeleg ce urmează în repriza a doua, mai ales că am vorbit în vestiar… Primim mingea dintr-un aut al nostru.

Presiunea a crescut, ne-am precipitat vreo 8-9 minute, n-am înțeles de ce, pentru că timp era. Jocul se complica mai mult dacă nu-l aveam pe Isenko. Din păcate, nu avem răbdare. Pentru mine, victoria e importantă dacă vine după un joc bun. Nu poți avea multe victorii de genul ăsta.

O să fiu și mai mulțumit de Baiaram când o să calce mai des în careul advers. În continuare, are momente. Îl înțeleg, pentru că vine din alt sistem, unde juca în lateral. Ajunge ușor la finalizare, are lovitură de cap foarte bună, trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că-i va fi mai ușor dacă va fi mai aproape de careu.

E foarte greu să schimbi ceva, chiar dacă le discuți, chiar dacă le faci. Orice am încerca, e clar că avem foarte mult de îmbunătățit. Chiar dacă suntem de multe luni împreună, începem să recuperăm din ce în ce mai puține mingi în treimea adversă”, a declarat Mirel Rădoi.