Ce a spus Mohamed Salah atunci când a fost întrebat dacă pleacă împreună cu Juergen Klopp

Starul egiptean Mohamed Salah a afirmat că plecarea antrenorului Juergen Klopp de la FC Liverpool, la finalul acestui sezon, nu va influenţa viitorul său la clubul englez de fotbal, de care este legat prin contract până în iunie 2025.

„Într-o zi voi părăsi şi eu clubul, însă plecarea lui Juergen Klopp nu mă va influenţa. Este ceva ce face parte din viaţă, totul se schimbă. Sunt jucători foarte importanţi care au părăsit deja clubul. Managerul este la rândul său foarte important pentru club şi va pleca”, a declarat Salah, chestionat de fostul internaţional englez Jamie Carragher într-un interviu acordat postului de televiziune Sky Sports.

În vârstă de 31 de ani, Mohamed Salah joacă la Liverpool din 2017 şi a marcat până în prezent 205 goluri în 335 de meciuri disputate pentru „cormorani” în toate competiţiile. În vara trecută şi în această iarnă, cluburile din Arabia Saudită au încercat fără succes să-l recruteze pe atacantul egiptean.

Salah a dezvăluit, în interviul pentru Sky Sports, şi modul în care a aflat că Juergen Klopp va pleca. „Am avut o întâlnire la ora 10:30, ceea ce este ciudat, am ajuns şi l-am văzut pe agentul său, aşa că am crezut că (antrenorul) şi-a reînnoit contractul. Şi atunci Virgil (van Dijk) mi-a spus că pleacă. Am fost surprins şi am întrebat: Dar de ce?'”, a povestit el.

Juergen Klopp (56 ani) a anunţat în luna ianuarie că se va despărţi de FC Liverpool la finalul actualei ediţii din Premier League, din cauza epuizării, după nouă sezoane petrecute la gruparea de pe Anfield, alături de care a câştigat un titlu în Premier League (2020), Cupa Angliei (2022), Liga Campionilor (2019), Supercupa Europei (2019), Cupa Mondială a Cluburilor (2019), Supercupa Angliei (2022) şi Cupa Ligii engleze (2022).