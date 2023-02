Ce a spus Nicolae Dică după remiza cu Rapid: „Un rezultat mare! Suntem mândri de asta!”

CS Mioveni rămâne neînvinsă în Liga 1 de la începerea anului 2023. Trupa lui Nicolae Dică a remizat pe teren propriu cu Rapid (0-0).

La finalul partidei, Dică a oferit o primă reacție. Mai exact, tehnicianul privește acest egal ca pe un rezultat foarte bun.

„Un rezultat mare! Suntem mândri de asta!”

„Eu zic că am făcut o primă repriză bună, unde am reușit să ne creăm două-trei ocazii de a marca. Nu le-am dat celor de la Rapid prea multe oportunități. Am fost agresivi pe faza defensivă, am făcut acel pressing sus. Am încercat să avem și o posesie bună.

Eu zic că ne-am și ridicat câteva momente în prima repriză peste ei! Ne-am retras puțin și valoarea lor s-a văzut, au avut ocazii de a marca, au și schimbat sistemul. A doua repriză, într-adevăr, a fost mai bună pentru Rapid. Cum a zis și Adi, am fost norocoși în această seară.

Este pentru noi un rezultat mare, Rapid trage la câștigarea campionatului. Ați văzut câți suporteri au venit doar pentru un joc în deplasare. I-am văzut bucuroși și pe ai noștri. E important că un oraș mic precum Mioveniul să țină pasul cu echipele mari din Superligă.

Suntem mândri de asta, dar cum am spus și înaintea jocului. Trebuie să fim modești în continuare, să reușim să facem jocuri bune, să aducem cât mai multe puncte, pentru că avem acest obiectiv de a ne salva de la retrogradare. E important că am făcut cinci puncte, dar trebuie să fim modești.

Le-am spus de la început băieților că vreau ca echipa mea să joace un joc ofensiv. Doar așa putem să avem rezultate. Doar așa putem să obținem rezultate pozitive și asta se poate vedea și pe teren.

(n.r. despre penalty) A fost un duel acolo, nu pot să reproșez nimănui nimic. S-a repetat, pentru că au intrat mulți jucători în careu. Apoi, știa Greab, că s-a făcut o analiză, și a stat mai bine pe picioare.

Chiar vorbeam înainte de joc cu cineva din staff și spunea că la play-out sunt meciuri mai interesante, unde se marchează mai mult. E un campionat interesant, cred că se vor lupta cinci echipe la titlu. La play-out cred că va fi lupta strânsă. Toate echipele vor avea emoții”, a spus Nicolae Dică după remiza cu Rapid.