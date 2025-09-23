Ce a spus Oprița, după umilința Stelei

Chindia Târgoviște a câștigat cu 3-0 pe teren propriu împotriva celor de la Steaua, marți, în ultimul meci al etapei a 7-a din Liga a II-a.

Reușitele au fost semnate de Albu (min. 27), Plaza (min. 35) și Florea (min. 50).

După meci, Daniel Oprită a oferit mai multe declarații.

„E un meci pe care l-am pierdut clar. Nu avem ce vorbi. Fără personalitate. De obicei, când jucăm în deplasare, cu stadioane pline, apare frica. Frica de joc, de atmosfera care se creează. Lipsă de personalitate şi atitudine. Practic, au fost două echipe: una care dădea şi pleca, alta care era plină de jaloane, stăteau şi se uitau la ei.

La meciurile cu noi, toţi se mobilizează, se umple stadionul. Ei au fost agresivi, normal, au avut ambiţie mai mare ca noi, au fost primii la minge. Ocaziile pe care le-au avut, le-au fructificat. Noi, dacă tratezi aşa şi te prezinţi aşa… Să nu continuăm cu meciurile astea cum a fost la Oradea, parcă s-a repetat astăzi.

Mai avem meciuri grele, acum cu Sepsi, apoi la Corvinul. Dacă ne prezentăm cum a fost azi, n-avem nicio şansă. Atitudinea lasă de dorit. Le-am spus: mă deranjează să n-ai un pic de ruşine. Înţeleg că, tehnic, faci greşeală, dar să nu alergi, să nu fii primul la minge, asta nu înţeleg.

La mulţi dintre ei, au pierdut mingea şi se uitau cum pleacă ceilalţi pe lângă ei. Le-am spus: nu există încă mentalitatea asta, nu poţi să pierzi la Steaua cu 3-0. De-aia sunt la Liga 2. Mentalitatea… Făceam 3-2, asta e, am pierdut, dar dădeam şi noi.

Nu pot să mă duc la ei, că n-am cum (n.r. la suporteri). Eu am altă mentalitate şi îmi doresc să câştig. Nu pot să mă duc la suporteri. Şi alte meciuri le-am întors, le-am câştigat, şi acolo tot la fel e. E vorba de atitudine şi determinare, care a fost 0″, a spus Daniel Opriţa, după eşecul cu Chindia.

În clasament, pe primul loc se află Corvinul cu 19 puncte, urmat de FC Bihor cu 18 și ASA Târgu Mureș cu 16.