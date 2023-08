Ovidiu Burcă, despre posibilitatea ca Lamine Ghezali și Costin Amzăr să ajungă la Rapid: ”Prefer să nu trag de jucători”

Ovidiu Burcă a comentat informațiile potrivit cărora Lamine Ghezali (24 de ani) și Costin Amzar (20 de ani) ar putea pleca de la Dinamo.

Cei doi fotbaliști nu au făcut parte din lotul partidei jucate contra celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Drept urmare, au apărut informații conform cărora Ghezali și Amzar ar putea pleca la Rapid.

Ulterior, Vlad Iacob a transmis un comunicat oficial în care a anunțat că Amzar și Ghezali vor rămâne la Dinamo pentru prezent.

Ovidiu Burcă a spus motivul pentru care cei doi jucători nu au evoluat în meciul contra grupării covăsnene.

”Au avut ușoare probleme musculare amândoi. Din punctul nostru de vedere, un jucător este apt sau nu. Prefer să nu trag de jucători, când jucătorul susține că nu este sută la sută nu îl folosesc.

Ghezali are o cicatrice mai veche care îl tot supără și am hotărât să nu joace cu Sepsi. Ghezali este jucătorul nostru, din câte știu eu nu are clauză de reziliere.

La nivelul conducerii nu e liniște, dar la nivelul echipei mari nu există niciun fel de problemă”, a declarat Ovidiu Burcă.