Ce a spus Patrik Kluivert după ce echipa sa a remizat cu CFR Cluj: „Am jucat aşa cum ne-am programat!”

Adana Demirspor a plecat din Gruia cu doar un egal. Turcii au remizat cu CFR Cluj (1-1).

Legendarul Patrik Kluivert, antrenorul celor de la Adana, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus după duelul cu ardelenii.

„Am jucat aşa cum ne-am programat!”

„Ne-am păstrat luciditatea, am jucat aşa cum ne-am programat. Sunt mulţumit cu rezultatul de 1-1. Am avut şi noi, şi cei de la CFR ocazii bune, şi portarul nostru şi al lor au avut intervenţii bune. Am un sentiment bun după acest rezultat de 1-1. Atât noi cât şi cei de la CFR Cluj am făcut un meci bun şi 1-1 este un rezultat corect”, a mărturisit Kluivert, pentru Digi Sport.

„Normal că îmi doream mai mult, avem planuri mari. Este primul nostru meci oficial, ne dorim să ajungem şi mai sus decât anul trecut în campionatul intern şi să ajungem cât mai departe în Conference League”, a mai spus tehnicianul olandez.