Ce a spus Pep Guardiola după ce Manchester City a cucerit Champions League: ”Cel mai greu ne-a fost în primele 10 minute din a doua repriză!”

Manchester City, deţinătoarea trofeului Ligii Campionilor, a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, învingând în finală FC Sevilla, scor 5-4 la lovituri de departajare.

La finalul meciului, Pep Guardiola a oferit mai multe declarații.

”Păi, da, știam asta (n.r. că Sevilla este puternică). O echipă foarte bună, în prima repriză ei au reușit multe, noi am ajuns târziu la centrările lui Acuna și Navas, au urcat cu mulți jucători, au marcat.

Cel mai greu ne-a fost în primele 10 minute din a doua repriză, când ar fi putut să ne condamne. Au avut două ocazii clare, una prin En-Nesyri și celălaltă cu Ocampos. Probabil s-ar fi terminat jocul. Apoi ne-am găsit ritmul necesar. Am atacat pe stânga, pe dreapta, am marcat și apoi am avut ocazii să învingem. Zilele trecute am pierdut la penalty-uri împotriva lui Arsenal și azi am câștigat”, a spus, printre altele, Guardiola la finalul meciului.