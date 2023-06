Ce a spus Radu Drăgușin înainte de partidele din Kosovo și Elveția: „Presiunea te face să te concentrezi mai bine!”

Naționala României va juca contra Kosovo și contra Elveției în acțiunea din luna iunie. „Tricolorii” ocupă, momentan, locul 2 în grupa din preliminariile pentru EURO 2024.

Radu Drăgușin, tânărul fundaș convocat de Edi Iordănescu, a vorbit înaintea celor două partide. Iată ce a spus.

„Presiunea te face să te concentrezi mai bine!”

„A fost un vis împlinit să joc pentru națională. Sper să am cât mai multe meciuri ca titular. Cu Andrei Burcă m-am înțeles foarte bine, am făcut două meciuri solide. Înainte de acele meciuri, selecționerul mi-a spus să-mi fac jocul, că am calitate și să fac ceea ce știu.

Când joc cu presiune sunt mai concentrat. Nu e un dezavantaj. Presiunea te face să te concentrezi mai bine”, a declarat Drăgușin, pentru FRF TV.