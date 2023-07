Ce a spus Răzvan Burleanu despre VAR: ”Presiunea este foarte mare!”

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, că Euro U21, turneu care a fost organizat de România şi Georgia, a reprezentat o experienţă pozitivă organizatoric şi a deschis calea pentru Euro U19 din 2025.

”Dacă din punct de vedere sportiv nu am fost mulţumiţi de rezultatele de la Euro U21, putem spune în schimb că din punct de vedere organizatoric experienţa întregii echipe operaţionale a fost una pozitivă. Ne-am lărgit foarte mult capacitatea de organizare. Întregul turneu a fost o adevărată provocare pentru echipa de organizare. Am avut patru echipe de implementare. Toate poziţiile de conducere au fost asumate de români. Avem astăzi la nivel naţional o capacitate foarte bună de organizare, care ne permite să mergem către următorul turneu internaţional, cel din 2025, Campionatul European U19 pe care îl vom organiza în România. Turneul va fi organizat tot pentru opt echipe, şapte echipe plus România. Vom folosi facilităţile sportive din Bucureşti, Voluntari şi Ploieşti”, a spus Burleanu.

”După primul an de VAR ne putem declara mulţumiţi, nu foarte mulţumiţi, dar mulţumiţi. VAR-ul şi-a atins obiectivul. Presiunea este foarte mare şi pe arbitri astfel încât să reducem numărul intervenţiilor VAR. Ne dorim creşterea timpului efectiv de joc”, a afirmat Răzvan Burleanu.