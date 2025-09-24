Ce a spus Răzvan Lucescu, după PAOK – Maccabi Tel Aviv 0-0

Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, miercuri seară, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Maccabi Tel Aviv, într-un meci din prima etapă a fazei principale a Ligii Europa.

Midtjylland a învins Sturm Graz pe teren propriu cu 2-0

PAOK și-a creat ocazii, dar golul nu a venit. „A fost un meci complicat, cu o echipă ofensivă, de calitate, care putea crea ocazii. Am făcut câteva greșeli ușoare și le-am oferit ocazii în prima repriză.

În a doua repriză, nu au existat astfel de greșeli. Am jucat aproape perfect în acest sens. Ne-am creat ocazii și nu le-am permis să atace. Am ratat ocazii, în timp ce în alte momente ei s-au apărat bine, au luptat din greu.

Suntem într-un moment în care norocul nu este de partea noastră.Trebuie să luptăm împotriva acestui lucru și să marcăm din ocaziile pe care ni le creăm. Trebuie să câștigăm aceste meciuri, iar astăzi a fost un meci pe care trebuia să-l câștigăm”, a spus românul.

Tot miercuri, Midtjylland a învins pe teren propriu Sturm Graz, scor 2-0.