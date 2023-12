Ce a spus Răzvan Oaidă după ce Rapid a fost eliminată din Cupa României: ”Eram o echipă foarte ofensivă!”

CFR s-a calificat în sferturi, de pe locul 2 în grupa B, cu 5 puncte. Rapid a terminat pe locul al treilea, cu 5 puncte.

După meci, Răzvan Oaidă a oferit mai multe declarații.

”Nu ne-am îndeplinit obiectivul și suntem foarte triști. Nu avem ce face, mergem înainte, trebuie să ne concentrăm pe campionat. Nu am reușit să marcăm, ne-am creat ocazii, consider că am avut un joc foarte bun. Am întâlnit o echipă foarte grea și asta și-a spus cuvântul, nu am reușit să marcăm.

Eram o echipă foarte ofensivă, care atacă, care marca foarte mult. E dezamăgitor, cu toții ne doream Cupa, ne doream să o câștigăm, era un obiectiv, din păcate nu am reușit să îl îndeplinim.

Trebuie să ne pregătim bine și să ne axăm pe campionat, să le facem o bucurie suporterilor în campionat. Vom analiza ce am făcut bine, ce am făcut prost și trebuie să câștigăm. Niciun meci nu e ușor, trebuie să reușim să marcăm și să ne dăm un restart. Nu am reușit să vorbim, este la cald, probabil vom vorbi mâine și vom face o analiză”, a spus Răzvan Oaidă la finalul meciului.