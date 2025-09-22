Ce a spus Robert Ilyeș, după punctul obținut în Superligă

Metaloglobus București a obținut un rezultat de egalitate, 2-2, în deplasarea de luni cu Csikszereda, în penultimul meci al etapei a 10-a din Superligă.

După meci, Robert Ilyeș a oferit mai multe declarații.

„Normal că sunt nemulțumit. Am avut alte așteptări la acest meci, chiar dacă ambele echipe suferim acolo în josul clasamentului. Am întâlnit un adversar care în mare parte ne-a pus în dificultate. Voiam prima victorie.

Nu mi-a plăcut prima repriză, nu am fost agresivi, am lăsat foarte multe spații. Ei au fost mult mai buni, au controlat cap la coadă prima repriză. În repriza a doua am avut altă atitudine, acolo în fața porții nu mai poate interveni antrenorul. Am avut multe șanse, dar nu am marcat. Criza continuă. Este dificil, normal.Suferim și noi și jucătorii, toată lumea.

Este foarte greu ca să avem un echilibru cu 10-11 jucători noi. Muncim și noi, dar și adversarele. La echilibru, poate și valoarea adversarilor se face diferența… Trecând atâtea etape, intrăm în criză de timp. Când joci sub presiune e altceva..”, a spus Robert Ilyeș, la finalul partidei de la Miercurea Ciuc.