Ce a spus Ronaldo Deaconu după ce a adus victoria echipei sale cu o super execuție: „Tot orașul m-a felicitat!”

Ronaldo Deaconu (25 ani) a înscris în victoria echpei sale cu Miedz Legnica.

„Am fost din nou decisiv pentru echipa mea. A fost unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului și Legnica și-a jucat cam ultima șansă să evite retrogradarea.

A fost un meci pe care noi l-am dominat, am început foarte bine în prima repriză și sunt bucuros. Suntem pe drumul cel bun. Toate meciurile de la începutul anului au fost cruciale și mă bucur că am marcat repede.

Tot orașul m-a felicitat! Aici toată lumea trăiește pentru fotbal, chiar dacă echipa de handbal masculin joacă an de an în grupele Champions League. Chiar te simți apreciat, te oprește lumea pe stradă pentru poze, vin cu bannere la tine. Te simți fotbalist și respectat. În Polonia e o altă mentalitate, așa cum era generația mea când eram copii și priveam cu respect jucătorii importanți și de la echipa națională”, a declarat Ronaldo Deaconu conform fanatik.

„Eram în pressing destul de avansat la ei în ultima treime, am primit mingea, am făcut o preluare bună și am pus mingea jos perfect pentru șut. Am luat cu un șiret interior, iar în ultima secundă am întins laba piciorului și mișcarea asta i-a dat efectul acela spre stânga și a păcălit portarul.

Exersez mult astfel de execuții și am mai reușit astfel de goluri în cariera mea și la Mediaș. Știința de lovire a mingii este una dintre calitățile mele. Lovirea asta și efectul acesta exterior îl exersez mult în ultimul timp”, a adăugat jucătorul român.