Ce a spus Ruben Amorim, după ultima umilință a lui Manchester United: ”Cu tot respectul, cu o echipă de liga a patra!”

Manchester United a reușit, probabil, unul dintre cele mai surprinzătoare rezultate din acest sezon.

Echipa din Premier League a fost eliminată de Grimsby Town, echipă din Liga 4.

Eliminarea a avut loc în turul 2 al Cupei Ligii Angliei.

După meci, Ruben Amorim, antrenorul englezilor a dat de înțeles că a fost lucrat de fotbaliști.

„Nu e vorba despre rezultat. La penalty-uri nici măcar nu mă gândeam să merg în faza următoare. Într-un moment în care totul e important, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj foarte clar despre ce vor.

(n.r. La ce vă referiți?) Băieți, e foarte clar la ce mă refer. Vreau doar să le mulțumesc fanilor, apoi vom reflecta. Trebuie să intrăm pe teren cu mândrie. Venim la meciul ăsta, cu o echipă de liga a patra, și prestăm așa. Repet, cred că jucătorii au transmis astăzi un mesaj cât se poate de clar.

(n.r. Vă referiți că mentalitatea nu e suficient de bună?) Nu e vorba de mentalitate. E greu să vorbesc.

(n.r. Sunteți șocat de ce ați văzut astăzi, totuși?) (n.r. râde) Voi nu sunteți? Suntem într-un moment de tranziție, dar în astfel de momente, dacă nu te ridici la nivelul așteptărilor, e clar că e nevoie să se schimbe ceva, și nu avem cum să schimbăm 22 de jucători din nou.

Nu e vorba de portar. Cu tot respectul, cu o echipă de liga a patra, trebuie să blochezi tot ce face adversarul. La diferența asta de nivel, Onana trebuia să scoată cu picioarele. Cam asta este.

Nu e vorba de sistem. Am ajuns în finala Europa League, într-un sezon dezastruos, cu același sistem. Putem folosi trei, patru sau cinci fundași, nu asta contează. Contează să se schimbe ceva, și puteți vedea că nu s-a schimbat nimic cu antrenorul actual„, a spus Amorim, potrivit ITV Sport.