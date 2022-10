Ce a spus Săpunaru după înfrângerea în fața Chindiei: ”Am pierdut total din vina noastră!”

Chindia Târgovişte a obţinut luni prima victorie din actualul sezon, scor 2-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, într-un meci contând pentru etapa a 12-a din Superligă.

Daniel Popa a deschis scorul în minutul 15 pentru Chindia.

În repriza secundă, Neguț a marcat pentru 2-0.

În repriza secundă, Neguț a marcat pentru 2-0.

Sefer a redus din diferență în minutul 59, dar scorul a rămas neschimbat. La finalul meciului, Săpunaru a oferit mai multe declarații.

”Am pierdut total din vina noastră. Am intrat foarte relaxaţi, am crezut că vom avea un meci uşor şi asta a fost. Despre golul anulat ce pot să zic? Dacă la VAR s-a decis că n-a fost gol, nu a fost. Oricum, când joci de maniera în care am jucat noi astăzi, înfrângerea e foarte dureroasă.

Dar noi, jucătorii, suntem vinovaţi. Dacă vrem să adunăm puncte şi să stăm acolo, sus, trebuie să batem şi echipele mici”, a declarat Cristian Săpunaru, la finalul meciului.