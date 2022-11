Ce a spus selecționerul din Costa Rica după ce a încasat 7 goluri de la Spania: ”Am avut aşteptări mari când am ajuns aici!”

Echipa naţională a Spaniei a dispus miercuri, scor 7-0, de echipa din Costa Rica, într-un meci contând pentru grupa E a Cupei Mondiale din Qatar. Este cel mai mare scor înregistrat la competiţia qatareză, şi unul din cele mai mari din istoria Cupei Mondiale.

La finalul meciului, selecționerul din Costa Rica a oferit mai multe declarații.

„Am un sentiment de tristeţe, am avut aşteptări mari când am ajuns aici. Sunt conştient că am şi eu partea mea de responsabilitate, partea mea de vină. Dar trebuie să vorbim despre asta şi să uităm repede. Va trebui să fim complet diferiţi la următoarele două meciuri. Cel mai bun mod de a uita acest lucru este să cauţi rezultate pozitive cât mai rapid posibil”, a spus Suarez, potrivit Agerpres.

„Au fost mult mai ofensivi, mai incisivi cu mingea, mai ales în ultimul sfert de teren. Iar noi, dimpotrivă. Nu am avut mingea, nu am avut nicio propunere ofensivă. Practic, doar am căutat mingea şi am pierdut-o apoi rapid. Spania a fost mult mai productivă”.