Ce a spus selecționerul Thomas Tuchel după calificarea Angliei la CM 2026

„Este visul nostru să mergem în America, am reușit și am făcut-o cu o altă evoluție bună”, a afirmat selecționerul Thomas Tuchel după calificarea echipei Angliei la Cupa Mondială de fotbal din 2026, în urma unei victorii cu 5-0 în Letonia, marți seara, în Grupa K a preliminariilor, informează AFP.

Englezii au obținut șase victorii în șase meciuri, fără să primească gol, validând biletul pentru turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic înainte chiar de ultimele două meciuri de calificare.

Ținând cont de acest bilanț, Tuchel s-a arătat mulțumit de progresele făcute de echipa sa în materie de identitate de joc.

„Noi jucăm de o manieră foarte agresivă, cu un presing avansat. Practicăm un joc foarte fizic, ceea este solicitant, dar mulțumește pe toată lumea”, a spus selecționerul pentru postul britanic ITV.

„Să te califici cu două meciuri înainte de final, este o mare reușită, fără niciun gol primit, practicând un fotbal de mare calitate”, a spus, la rândul său, căpitanul Harry Kane, autorul unei duble în meciul de marți. „Dăm impresia că este ușor, dar aceste meciuri pot fi dificile”, a mai spus atacantul lui Bayern Munchen.

Atacantul echipei Bayern Munchen traversează una din cele mai bune perioade din cariera sa, în ultimele două luni el înscriind 21 de goluri în 13 meciuri, atât la echipa de club, cât și la națională.

Anthony Gordon, Harry Kane (dublă), Maksims Tonisevs (autogol) și Eberechi Eze au marcat la Riga pentru echipa antrenată de germanul Thomas Tuchel.