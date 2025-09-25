Ce a spus Simona Radiș, după ce a cucerit medalia de aur

România a cucerit prima medalie de aur la Campionatul Mondial de la Shanghai, prin perechea formată din Simona Radiș și Magda Rusu, care s-a impus în proba de dublu rame.

Echipajul tricolor a dominat cursa de la început până la final, impunând un ritm susținut și mărind constant viteza la fiecare 500 de metri. Radiș a condus barca, iar Rusu a completat perfect sincronul care le-a dus pe cele două pe prima treaptă a podiumului.

”Sunt mândră de cum am evoluat aici. I-am spus Magdei că trebuie să pornim tare și vom reuși. Împreună. E un succes care sper să aducă și mai multe victorii pentru noi”, a declarat Radiș, citată de COSR, după ce a primit medalia de aur.