Ce a spus Sorana Cîrstea după calificarea în sferturi la US Open: ”Colaborarea cu Thomas Johansson a contat foarte mult!”

Sorana Cîrstea a declarat, duminică, după ce s-a calificat în sferturile de finală la US Open, că este recunoscătoare pentru ce i s-a întâmplat în ultimele zile.

“Am un zâmbet larg pe chip pentru că am muncit foarte mult în ultima vreme. Este extraordinar. Am muncit mult, dar am fost răsplătită. Sunt fericită de felul în care am jucat în această săptămână. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce mi s-a întâmplat în această săptămână. Colaborarea cu Thomas Johansson a contat foarte mult, în ultima vreme am colaborat foarte bine şi îi dedic victoria şi lui, pentru că a fost alături de mine în momentele grele”, a spus Cîrstea în interviul de pe teren.

Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 30 WTA, s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale turneului de grand slam US Open.

Românca a trecut în optimi de elveţiana Belinda Bencic, locul 13 WTA şi cap de serie 15, scor 6-3, 6-3.