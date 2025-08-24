Ce a spus Sorana Cîrstea, după ce a câștigat turneul de la Cleveland

Articol de Gabriel Ion - Publicat duminică, 24 august 2025, ora 17:45,
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a câștigat turneul WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe americanca Ann Li, cu 6-2, 6-4.

Românca a primit un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA

La 35 de ani, Cîrstea și-a trecut în palmares al treilea său titlu WTA la simplu, după cele obținute la Tașkent (2008) și Istanbul (2021). Românca, aflată pe locul 112 în lume, a pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Tașkent (2019) și Strasbourg (2021).

Sorana Cîrstea, venită din calificări, s-a impus în finală după o oră și 24 de minute.

Românca a reușit cinci ghemuri consecutive în primul set, iar în actul secund a reușit la 1-1 break-ul care a făcut diferența. Cîrstea nu și-a pierdut serviciul în finală, Li ratând cele trei șanse de break.

„Salutare, tuturor! Felicitări, Ann! Sunt convinsă că joci mai bine decât ai arătat-o azi. Succes la US Open!

Mulțumesc echipei mele. Nu aveam așteptări de la acest turneu. Nu puteam cere un antrenor mai bun, am lucrat și în ultimii 5 ani, iar în ultimele 2 luni ne-am reconectat. Mușțumesc fizioterapeutului care merge tot timpul anului cu mine și că m-a ținut sănătoasă.

Mi-a plăcut că am rămas cât mai mult posibil în acest oraș. Mulțumesc directorului turneului, staff-ului competiției, copiilor de mingi!

Nu este ușor să ții o asemenea competiție printre cele mai bune. Le mulțumesc că m-au chemat să joc pentru a fi în formă!

Îi salut pe cei din familia mea. Știu că s-au uitat la televizor. Îi salut pe cei din familia prietenului meu, care au fost foarte nervoși.

Mulțumesc publicului, a fost o excelentă atmosferă de la primul meci. Este o doamnă care m-a încurajat la fiecare dintre cele 7 meciuri.

Suntem o țară mică din Europa de Est, dar peste tot în lume unde mă duc sunt susținută. Nu credeam că sunt atâți români în Cleveland. Vă mulțumesc!”, a spus Cîrstea.

Li (25 ani, 69 WTA) câștigase singura confruntare anterioară cu Cîrstea, în 2021, în sferturi la Melbourne 500 Grampians Trophy, în sferturi, cu 6-3, 6-1.

Pentru acest titlu, Cîrstea a fost premiată cu un cec de 36.300 de dolari și cu 268 de puncte WTA, iar Li s-a ales cu 21.484 de dolari și 163 de puncte.

Cîrstea va juca în primul tur la US Open contra jucătoarei argentiniene Solana Sierra.

