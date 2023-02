Ce a spus Sorescu după ce a marcat primul gol la FCSB: ”S-a discutat mult de mine!”

Formaţia FCSB a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa FC Argeş, în etapa a XXVII-a a Superligii.

La finalul meciului, Sorescu a oferit mai multe declarații.

”Sunt bucuros că am luat cele trei puncte, a fost un meci greu, pe un teren greu, dar mă bucur că ne-am adaptat și am câștigat. Nu vreau să mă gândesc după fiecare meci că suntem acolo, la sfârșit sper să fim bucuroși. A fost o săptămână grea, în care s-a discutat foarte mult poziția mea.

Am vorbit cu Pinti și i-am spus că voi da 100% pe orice poziție. Mi s-a spus că voi începe fundaș dreapta. Oriunde voi juca, stânga, dreapta, voi încerca să dau 100%. În play-off va fi altfel, punctele se înjumătățesc și va fi o luptă frumoasă. Nu am simțit că am făcut pasul în spate, nici nu știam ce s-a întâmplat la gol. Încredere am în mine, cu siguranță orice reușită te ajută să fii mai încrezător”, a transmis Sorescu.