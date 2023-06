Ce a spus Stanciu după meciul din Kosovo: “Sunt mulţumit!”

Echipa naţională a României a remizat, vineri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata din Kosovo, în Grupa I de calificare la Campionatul European din 2024.

La finalul meciului, Stanciu a oferit mai multe declarații.

El a vorbit despre condițiile grele de joc.

“Sunt mulţumit, având în vedere condiţiile în care s-a disputat acest meci. Ştiam că va fi un meci de luptă. Cred că am răspuns foarte bine ca echipă, şi individual. Rezultatul de 0-0, un punct pentru noi, este ok. S-a creat un grup extraordinar de unit, cum n-a mai fost de multă vreme la echipa naţională. Astăzi am demonstrat că ştim să şi luptăm, să ne batem cu ei când e nevoie. Am muncit pentru acest punct şi sunt convins că la sfârşitul campaniei acest punct va cântări mult. Un joc de luptă la care noi ne-am adaptat”, a spus Stanciu la Digi Sport.