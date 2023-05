Ce a spus Stefano Pioli după ce a fost eliminat din Champions League: ”Am pierdut calificarea în primele 15 minute din tur!”

Echipa italiană Inter Milano a câştigat marţi Derby della Madonnina, pe teren propriu, învingând cu 1-0 echipa AC Milan şi este prima calificată în finala Ligii Campionilor ediţia 2023. Inter nu a mai jucat finala competiţiei din anul 2010.

La finalul meciului, antrenorul lui AC Milan a oferit mai multe declarații.

„Sunt sigur că acest sezon ne-a învățat multe. Avem o bază solidă pe care putem să creștem. Jucătorii au dat totul. Inter a meritat calificarea, dar nu putem pune la îndoială dorința noastră.

Am pierdut calificarea în primele 15 minute din tur. La retur, ne-am descurcat bine. Am ajuns aici pe merit și am sperat la finală.

Am încercat să fim competitivi și în campionat, și în Champions League. A fost un parcurs excelent în Europa. Din păcate, am plătit asta și nu am putut să ținem pasul și în campionat. Acum trebuie să ne concentrăm să terminăm cu bine sezonul”, a spus Stefano Pioli, conform presei din Italia.