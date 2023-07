Ce a spus Svitolina după ce s-a calificat în semifinale la Wimbledon: ”Războiul m-a făcut mai puternică!”

Liderul WTA, Iga Swiatek a fost eliminată, marţi, în sferturile de finală ale turneului de grand slam de la Wimbledon, fiind învinsă de sportiva ucraineană Elina Svitolina (76 WTA).

După meci, Svitolina a oferit mai multe declarații.

“Cred că războiul m-a făcut mai puternică. Din punct de vedere mental, nu mai văd situaţiile dificile ca pe un dezastru. Există lucruri mai rele în viaţă. Sunt pur şi simplu mai calmă. Pentru că abia m-am întors, cred, de asemenea, că am o presiune diferită. Vreau să câştig, am această motivaţie uriaşă de a mă întoarce în top. Faptul că am un copil şi războiul m-au făcut o persoană diferită”, a spus Svitolina, potrivit L’Equipe.

“Ştiu că mulţi oameni din Ucraina ne urmăresc. Am primit un număr foarte mare de mesaje după ce am ajuns în optimi. Astăzi nu mi-am verificat încă telefonul, dar cred că vor fi mult mai multe. Mă bucur că pot aduce puţină fericire în vieţile lor”, a spus ea.