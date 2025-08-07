Ce a spus Târnovanu despre criticile lui Becali

FCSB va juca cu Drita, în Europa League.

Înainte de meci, Ștefan Târnovanu a oferit mai multe declarații.

Portarul FCSB-ului a vorbit și despre criticile lui Becali.

”De vorbit între noi am vorbit, o explicație vom afla dacă am găsit.

(n.r. Te-au afectat sau te-au motivat aceste critici?) Dacă m-au afectat, nu știu, dar în subconștient 100% ajunge puțin, iar de motivat, cu siguranță că m-au motivat.

Și eu sunt supărat pentru că nu câștigăm, dar avem nevoie de ei (n.r. de fani), pentru că am făcut meciuri bune când au fost lângă noi, e altceva când joci cu stadionul plin.”, a declarat Ștefan Târnovanu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.