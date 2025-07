Ce a spus Târnovanu, după victoria cu Petrolul

FCSB a câștigat, sâmbătă seara, scor 1-0, pe terenul celor de la Petrolul.

Meciul a contat pentru etapa a doua din Superligă.

La finalul meciului, Târnovanu a oferit mai multe declarații.

”Cred că ştim cu toţii cine e patronul echipei, nu o să-i comentez niciodată. Am avut o discuţie, m-a sunat, aşa că eu sunt profesionist, fac ce trebuie să fac. Am purtat, da (n.r. discuţie cu Gigi Becali despre postările pe TikTok). Am lămurit lucrurile, ne-am înţeles, mai mult nu vreau să comentez.

Eu sunt jucător de fotbal. Am mai văzut prin presă antrenori, preşedinţi, chiar de la Petrolul. Să comentezi aşa mi se pare cam mult. Dar fiecare e liber să-şi dea cu părerea. Aşa şi eu aleg ce iau de bun şi ce nu.

Presiunea de a nu fi titular există la fiecare meci, dacă nu aperi bine, clar nu mai joci. Sperăm să fie un nou început. Marţi avem meci în Europa şi trebuie să facem un rezultat bun”, a spus Târnovanu.