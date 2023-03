Ce a spus Tavi Popescu după victoria cu Petrolul: ”Contează foarte mult să fii polivalent!”

Echipa FCSB a învins joi, pe teren propriu, fomaţia Petrolul Ploieşti, scor 4-1, în ultimul meci al etapei a 28-a din Superligă.

La finalul meciului, Octavian Popescu a oferit mai multe declarații.

”A fost un meci foarte bun pentru noi, am pregătit toată săptămâna la antrenament. Am făcut spectacol, goluri multe. Este foarte important că am reușit să câștigăm, meciul cu Petrolul e un derby. Eu joc unde sunt folosit și sper să o fac cât mai bine. Pur și simplu când a spus echipa am aflat că joc inter.

Contează foarte mult să fii polivalent, dar fiecare are o poziție preferată pe care dă cel mai bun randament. Am fost supărat pentru că nu prea am mai marcat de câteva meciuri și vreau să o fac. Nu contează, să câștige echipa. Cred că acum sunt mai matur față de anul trecut.

Nu mă macină nimic, vin și îmi fac treaba, îmi place să mă distrez pe teren. Noi ne antrenăm, venim la meci și ne facem datoria indiferent de cine stă pe bancă”, a spus Tavi Popescu.