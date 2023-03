Ce a spus Toni Petrea după remiza cu FC Voluntari: „Ne pregătim de play-out, care va fi foarte greu!”

Chindia Târgoviște a încheiat sezonul regulat cu un rezultat de egalitate. Dâmbovițenii au remizat cu cei de la FC Voluntari (1-1).

Toni Petrea a reacționat la finalul partidei. Iată ce a spus tehnicianul.

„Ne pregătim de play-out, care va fi foarte greu!”

„Ce să zic? Din păcate, nu am câștigat un meci pe care cred că ar fi trebuit să-l căștigăm. Am primit un gol pe o acțiune foarte frumoasă a lui Damașcan, deși atenționasem jucătorii de calitățile atacanților echipei oaspete.

E bine că am crezut în continuare, am pus presiune pe adversari și am marcat. E un punct care contează. Ne pregătim de play-out, care va fi foarte greu.

Cred că va fi foarte interesant anul acesta. Am avut și neșansă. Am primit goluri destul de ușor și normal că e greu să revii și să câștigi.

Important e că n-am pierdut atât de multe jocuri, am revenit când am fost conduși. Le-am spus că îmi doresc foarte mult să câștigăm, îmi doream foarte mult victoria”, a declarat Toni Petrea, după remiza cu FC Voluntari.