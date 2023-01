Ce a spus Vasile Buhăescu după ce a reziliat cu Dinamo: „Burcă e un mincinos! Tot ce spunea el era un monolog!”

Vasile Buhăescu și-a reziliat contractul cu Dinamo zilele trecute. Jucătorul a vorbit despre ce se înâmplă în vestiarul echipei.

Mai exact, Buhăescu l-a acuzat pe Ovidiu Burcă, antrenorul „Câinilor”, de falsitate. Iată ce a spus atacantul.

„Burcă e un mincinos! Tot ce spunea el era un monolog!”

„Da, am spus că Burcă e un mincinos. Nu a spus exact lucrurile cum s-au întâmplat. Fara a fost finuț, nu a dat detalii. Am avut două ședințe cu Burcă, sâmbătă și luni, și noi voiam să știm câți bani mai luăm.

Tot ce spunea Burcă era un monolog. Ne-a chemat Vlad Iacob să ne zică faptul că nu mai facem parte din lot. Dacă era o problemă pe parte sportivă probabil ne spuneau din decembrie.

Niciodată nu a spus vreun jucător că refuză să se antreneze dacă nu primește banii. Am refuzat să ne urcăm în autocar pentru că nu au vorbit cu noi, nu pentru că nu am primit banii. Nu am unul dintre cei care au inițiat această chestie, chiar nu știu cine a făcut asta. M-am dat și eu cu grupul.

La noi în vestiar au apărut alte nume că au pornit revolta. Asta ne-a deranjat, că am fost scoși responsabili pentru toată situația. Da, am reziliat cu Dinamo, nu am cerut bani în plus. Am primit la zi toate salariile. Nu regret că am semnat cu Dinamo.

Eram mulțumit de partea salarială, chiar dacă o luam când o luam”, a spus Vasile Buhăescu, pentru cei de la Digi Sport.