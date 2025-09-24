Ce a spus Victor Angelescu despre întoarcerea lui Liviu Ungurean: ”I s-a simțit lipsa”

Liviu Ungurean, liderul Peluzei Nord de la Rapid, se va întoarce pentru meciul contra Petrolului Ploiești, de sâmbătă, de la ora 20:30.

Acestuia i-a fost ridicat controlul judiciar și se va afla din nou pe stadion, la un an și jumătate de când a fost dus la audieri în ”Dosarul Pyro”.

”Am avut un singur dor! Liviu Ungurean revine în peluză la meciul cu Petrolul!”, a transmis clubul pe pagina oficială.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului, s-a declarat încântat de revenirea lui ”Bocciu”.

”Chiar mă bucur pentru el, eu aștept să-l revăd în tribune. Va fi un plus pentru suporteri și pentru club. Când galeria îl avea pe Liviu Ungurean mergea excepțional”, a transmis Angelescu, într-o intervenție în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

”S-a simțit foarte mult lipsa lui, este o veste foarte bună pentru Rapid. S-a văzut și în evoluția echipei că s-au mai împărțit cei de prin galerie”, a transmis și Daniel Pancu, un simbol al formației alb-vișinie.