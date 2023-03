Ce a spus Virgil van Dijk după ce Real Madrid a eliminat-o și anul acesta pe Liverpool din UCL: „Acest lucru este cel mai dezamăgitor!”

Liverpool a eșuat să întoarcă soarta calificării în fața celor de la Real Madrid. După ce madrilenii s-au impus cu 5-2 pe Anfield, aceștia au izbutit și un 1-0 pe teren propriu, eliminându-i pe englezi (6-2).

Virgil van Dijk, fundașul olandez al lui Liverpool, a oferi o primă reacție după eșecul cu Real. Iată ce a spus.

„Acest lucru este cel mai dezamăgitor!”

„Sincer, prima repriză a fost egală. Este întotdeauna o sarcină dificilă să vii aici și să schimbi totul, dar încerci să câștigi, asta e evident. În timpul petrecut la Liverpool nu am câștigat niciodată împotriva lor, așa că în seara asta ne-am dorit să ne impunem.

Cred că am avut anumite momente periculoase în prima repriză, dar și ei au avut câteva ocazii, mai ales prin Benzema și Vinicius, care au o calitate evidentă. A fost greu, dar cred că greșelile au fost făcute de noi, iar acest lucru este cel mai dezamăgitor.

Am jucat împotriva unei echipe care nu se lasă niciodată. Chiar și atunci când îi pui sub presiune, chiar dacă au momente dificile, ei încearcă să rămână calmi și, evident, jucătorii lor fac diferența mai ales când sunt sub presiune. Totuși, cred că în prima repriză am fi putut marca și ar fi putut fi un joc total diferit”, a spus Virgil van Dijk, potrivit paginii oficiale a celor de la Liverpool.

