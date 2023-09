Ce a spus Vlad Achim după victoria echipei sale cu Farul Constanța: „Așteptăm antrenorul, noi ne facem datoria de fotbaliști!”

FCU Craiova a reușit surpriza etapei. Fără antrenor principal, oltenii au răpus Farul Constanța (4-0).

După meci, Vlad Achim a oferit o primă reacție. Iată ce a spus mijlocașul echipei lui Adrian Mititelu.

„Așteptăm antrenorul, noi ne facem datoria de fotbaliști!”

„Un joc bun din partea noastă, un fotbal complet. Am făcut totul bine, ca o echipă matură. Ne-am apărat bine, am plecat pe contra atac, am ținut ritmul. Sunt foarte mulțumit de joc.

În cam toate meciurile am primit goluri, a fost o problemă pe care a trebuit să o rezolvăm, nu le-am dat prea multe ocazii adversarilor, e un pas bun pe drumul acesta. Am avut evoluții oscilante în fiecare an, dar am avut și seri foarte bune.

Așteptăm antrenorul, noi ne facem datoria de fotbaliști, am și arătat pe teren că suntem concentrați, că suntem maturi. Avem nevoie de puțină odihnă, acum suntem fericiți și așteptăm pauza competițională” a spus Vlad Achim, pentru Digi Sport.