Ce a spus Xabi Alonso înaintea meciului cu Almaty

Antrenorul echipei Real Madrid, Xabi Alonso, a declarat că înfrângerea cu 2-5 în faţa lui Atletico Madrid din campionat „a durut”, dar a adăugat că formaţia sa este „acum pe modul Liga Campionilor”.

„Cred că, indiferent dacă câştigăm sau pierdem, sentimentele noastre ar trebui să dureze 24 de ore, şi la bine, şi la rău”, a spus el într-o conferinţă de presă, la Stadionul Central din Almaty.

Tehnicianul a negat că situaţia de sâmbătă, de pe Metropolitano, s-ar fi datorat exclusiv unei probleme de atitudine: „Este puţin simplist. Marţi avem meci în Liga Campionilor. Adversarul nu contează. Vrem să câştigăm. Este important să începem bine şi nu vrem să pierdem puncte importante”.

Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni la Almaty, în Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor, după un zbor de aproape 7.000 de kilometri.