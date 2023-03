Ce a spus Xavi după doar 1-0 contra Valenciei: „Asta ne face să suferim până la capăt!”

Barcelona s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Valencia. Xavi, antrenorul catalanilor, a vorbit după meci.

Mai exact, tehnicianul Barcelonei a fost nemulțumit de faptul că echipa sa nu a câștigat la un scor mult mai mare. Iată ce a spus Xavi.

„Lipsa de eficacitate ne face să suferim până la capăt!”

„Dacă în mod normal trăiești cu nervii pe bancă, cu atât mai mult în tribune. Am suferit prea mult. S-au apărat bine, dar am fi putut marca al doilea gol. Trebuia să închidem jocul și nu am făcut-o.

Lipsa de eficacitate ne face să suferim până la capăt. Am știut să suferim, chiar și cu eliminarea lui Araujo. Ne face să creștem. E clar, trebuie să fim sinceri. A fost ultimul om. Este păcat, pentru că a existat o neînțelegere”

(n.r. despre penalty-ul ratat de Ferran Torres) Există o ordine pe care o comunicăm. Ferran era pe listă. Până la urmă avem o listă și jucătorii o știu”, a spus Xavi, potrivit AS.