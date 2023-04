Ce a spus Xavi după umilința cu Real Madrid

Antrenorul Barcelonei, Xavi Hernandes, a recunoscut superioritatea jucătorilor de la Real Madrid, după ce echipa sa a pierdut cu 0-4 în semifinala Cupei Regelui.

„Când fotbalul este atât de egal, trebuie să profiți de momentele pe care le ai. Noi n-am făcut-o în prima repriză și ei au făcut-o în a doua. Au fost superiori, nu e o scuză că ne-au lipsit jucători. E o înfrângere rușinoasă, greu de digerat.

Al doilea gol ne-a costat foarte mult. Apoi a venit acel penalty-ul și totul s-a dus. Detaliile au făcut diferența. Nu am profitat de momentele noastre și, așa cum am spus la conferința de presă, Real Madrid era în continuare favorită. Ei sunt campionii Europei, o echipă grozavă.

Doare, pentru că am concurat până la final. În prima parte am fost foarte buni, dar asta am spus, fotbalul e alcătuit din momente, iar noi nu profităm de ele. Am jucat mult mai bine decât spune rezultatul.

Mesajul meu pentru jucători e că anul trecut am câștigat în fața lor cu 4-0 și nu am luat niciun trofeu. Anul acesta am pierdut cu 4-0, putem cuceri La Liga și am câștigat deja Supercupa Spaniei”, a spus Xavi, potrivit Mundo Deportivo.