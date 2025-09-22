Ce a spus Zeljko Kopic, după ultimul meci de campionat

Farul Constanța a obținut un rezultat de egalitate, 1-1, în deplasarea de luni seară cu Dinamo București, meci contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

La finalul meciului, Zeljko Kopic a oferit mai multe declarații.

Antrenorul crede că rezultatul este echitabil.

”Am avut multe meciuri de genul ăsta, în acest sezon. În prima repriză nu le-am oferit nicio șansă și am fost total în control. Păcat că nu am marcat și al doilea gol în prima parte, pentru că am avut această șansă.

În partea a doua nu am mai avut aceeași dominație și intensitate de joc. Cred că este rezultatul este echitabil.

În startul reprizei secunde, au pus mai multă presiune. Trebuia să ne facem treaba mult mai bine, pentru că ne batem la locurile fruntașe. Până acum, per total, jucătorii mei au făcut o treabă bună.

Le-am spus jucătorilor la pauză că nu o să mai fie repriza a doua la fel ca prima și că Farul o să vină peste noi.

Au avut acele șarje în spatele apărării noastre. Dacă o lași pe Farul să joace, poți avea mari dificultăți și te pot taxa”, a declarat Zeljko Kopic, la flash-interviu.