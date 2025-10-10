Ce a transmis FRF despre mandatul lui Mircea Lucescu, după victoria cu Moldova

România a învins Moldova cu scorul de 2-1, într-un meci amical disputat pe Arena Națională, însă în centrul atenției a fost declarația enigmatică a selecționerului Mircea Lucescu legată de o posibilă demisie. După meci, antrenorul în vârstă de 80 de ani a lăsat să se înțeleagă că partida următoare, cu Austria, ar putea fi ultimul său meci pe banca naționalei, spunând că va respecta promisiunea făcută.

De cealaltă parte, Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a sărit în apărarea lui „Il Luce”, negând orice discuție despre o demisie sau demitere și subliniind importanța lui Lucescu pentru echipă.

„De demisie nu am discutat cu Lucescu. Din partea noastră, nu am discutat de demitere. Nea Mircea a scăpat-o, a zis de înlocuitor, că nu știu cum.

Cine să fie de acord cu treaba asta? Cum să renunțăm la el? Lucescu e un monument în fotbal care poate întoarce soarta unei echipe oricând. Această discuție despre demisie nu își are rostul. Nu suntem de acord cu o demisie”, a declarat Mihai Stoichiță, conform gsp.ro.

România se pregătește acum pentru meciul de preliminarii pentru Cupa Mondială din 2026 contra Austriei, programat duminică, de la ora 21:45, la București. Echipa a arătat o formă bună în amicalul cu Moldova, cu goluri marcate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, iar atmosfera a fost emoționantă la startul partidei, când Lidia Buble a interpretat imnul național al României în fața tribunelor pline.