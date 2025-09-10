Ce a transmis Jaqueline Cristian, după ce a ajuns pe cel mai bun loc al carierei

Articol de Gabriel Ion - Publicat miercuri, 10 septembrie 2025, ora 18:15,
Jaqueline Cristian (Foto: Lucian Nuță)
Jucătoarea belarusă de tenis Aryna Sabalenka se menține în fruntea clasamentului WTA, după ce a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open.

„Călătoria nu a fost întotdeauna ușoară”, recunoaște sportiva

România are trei reprezentante în top 100, dar Jaqueline Cristian este pe 43, cea mai bună clasare a carierei. Sorana Cîrstea a urcat pe 66, iar Gabriela Ruse a coborât 26 de locuri și se află pe 96.

„Sunt extrem de recunoscătoare! Atingerea celui mai bun loc din carieră în clasamentul WTA, 43, nu este doar un număr – este o amintire a întregii munci asidue, a sacrificiilor și a sprijinului nesfârșit care m-au adus aici.

Această călătorie nu a fost întotdeauna ușoară, dar a meritat fiecare pas. Mulțumesc echipei mele, familiei mele și tuturor celor care cred în mine. Visul continuă… Putere, pasiune și perseverență! Nu renunța niciodată!”, a transmis „Jaq”, pe rețelele de socializare.

La dublu, Cîrstea se află pe 56, Ruse ocupă locul 62, iar Monica Niculescu este pe 73.

