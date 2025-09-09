Ce adversară va avea FCSB în UEFA Youth League

Primul adversar pentru FCSB, campioana la zi a Ligii de Tineret, în ediția 2025/2026 a UEFA Youth League, competiția de club dedicată celor mai buni juniori de pe continent, va fi NK Lokomotiva Zagreb din Croația, se arată pe site-ul FRF.ro.

Competiția intercluburi numărul unu dedicată tinerelor talente europene, UEFA Youth League, se pregătește de startul unei noi ediții, după ce sezonul 2024/2025 a fost câștigat de Barcelona (Spania), după 4-1 în finală cu Trabzonspor (Turcia).

Campioană a Ligii de Tineret care s-a încheiat în această vară, FCSB va reprezenta România în această provocare. Roș-albaștrii vor intra în cursă pe traseul campioanelor naționale, în vreme ce pe traseul Champions League vor evolua formațiile U19 ale cluburilor din grupa Ligii Campionilor la seniori. Pe parcurs, cele două trasee se vor uni spre fazele finale UEFA Youth League.

La tragerea la sorți UEFA, FCSB și-a aflat adversarul din turul 2, faza în care campionii noștri naționali vor accesa competiția. Aeștia vor juca împotriva croaților de la NK Lokomotiva Zagreb, tur-retur, pe datele de 22 octombrie și 5 noiembrie.

Cine este Lokomotiva Zagreb, adversara FCSB

Spre deosebire de FCSB, Lokomotiva Zagreb a fost prezentă și sezonul trecut în UEFA Youth League și e chiar o cunoștință pentru fotbalul românesc. Atunci, croații au intrat tot în turul 2, fază a competiției de care au trecut după 2-1 și 0-0 cu Dinamo Minsk (Belarus), apoi au eliminat… Farul Constanța! A fost 2-0 pentru croați la Ovidiu și 4-1 pentru ei în retur.

Calificată în primăvara UEFA Youth League, Lokomotiva Zagreb s-a oprit totuși în șaisprezecimile de finală, disputate într-o singură manșă. Cu toate că a avut avantajul meciului pe teren propriu, a pierdut după 1-1 și 3-5 la penalty-uri cu Sturm Graz (Austria).

Lokomotiva este o prolifică pepinieră de tradiție (club fondat în 1914) atât pentru granzii fotbalului croat, Dinamo Zagreb și Hajduk Split, cât și pentru piața externă. Spre exemplu, sezonul trecut l-a vândut pe ofensivul Marin Soticek, la doar 19 ani, spre FC Basel (Elveția) pentru 3 milioane de euro.

Prin academie au trecut și s-au format fotbaliști precum internaționalii croați Lovro Majer (Wolfsburg), Luka Ivanusec (PAOK Salonic) și Marko Pjaca (Twente Enschede) sau Karlo Muhar, actualul fotbalist al celor de la CFR Cluj!