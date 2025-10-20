Ce amenzi a dat Jandarmeria după meciul Dinamo – Rapid

Rapid Bucureşti a câştigat în deplasare, scor 2-0, cu Dinamo, în etapa a 13-a din Superliga. Derby-ul dintre Dinamo şi Rapid a fost unul de foc, atât pe teren, cât şi la nivelul tribunelor, cele două galerii ridicându-se la nivelul unui astfel de meci. â

În urma incidentelor, Jandarmeria a amendat Dinamo cu 70.000 de lei.

În plus, 6 suporteri au primit interdiciţie pe stadion pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi un an.

”În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit şase acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive

– trei acte de sesizare în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 193 din Codul Penal al României

– un act de sesizare în conformitate cu prevederile art. 257 din Codul Penal al României

De asemenea, jandarmii au aplicat 49 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 95.285 de lei. Subliniem faptul că, dintre acestea, trei sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 70.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar trei sancţiuni contravenţionale, în valoare de 10.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 6 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni şi 1 an.

Pe timpul reprizei a doua, un suporter al echipei gazdă, aflat în Tribuna I, a aruncat cu un obiect către un oficial LPF. Aceasta a fost identificat şi sancţionat. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulţumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, se arată într-un comunicat al Jandarmeriei Capitalei.