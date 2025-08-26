Ce anunț a făcut FRF pentru fanii echipei naționale

Echipa națională așteaptă suporterii în cantonamentul de la Mogoșoaia pentru o sesiune de autografe duminică, 31 august, se arată pe site-ul oficial al echipei.

Biletele gratuite, disponibile într-un număr limitat, sunt disponibile pe bilete.frf.ro!

La finalul săptămânii, tricolorii se vor reuni la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, pentru a pregăti confruntările cu Canada, meci de pregătire programat pe 5 septembrie, pe Arena Națională, și duelul din preliminariile pentru Campionatul Mondial împotriva Ciprului, care se va disputa la Nicosia, pe 9 septembrie.

Suporterii vor avea ocazia să participe la o sesiune de autografe la antrenamentul de duminică, 31 august. Accesul publicului se va face începând cu ora 17:15. La ora 18:00 e programată sesiunea de autografe, iar de la ora 18:15 va începe ședința de pregătire, la care copiii și însoțitorii lor vor avea acces pentru 15 minute.

Cei interesați, adulți sau copii, își pot rezerva accesul gratuit pe site-ul bilete.frf.ro, fiecare comandă putând include maximum opt bilete. Sunt disponibile 800 de tichete de acces cu valoare zero!

De asemenea, fanii vor avea posibilitatea să achiziționeze echipamente oficiale și alte produse dedicate echipei naționale de la magazinul Romania Store, amplasat la intrarea în baza de pregătire. În plus, cei prezenți vor avea parte și de alte suprize inedite!