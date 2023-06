Ce ar spune Marius Șumudică dacă ar fi sunat de Neluțu Varga: ”Toate contractele mele au clauză de rezilere!”

Marius Șumudică a anunțat că se retrage din fotbal, dar se pare că antrenorul român s-a răzgândit.

El a antrenat în trecut CFR, dar pentru o scurtă perioadă.

Tehnicianul a fost întrebat cum ar reacționa dacă ar fi sunat de Neluțu Varga.

”Eu tot ce fac rămâne aici (n.r. în telefon). N-are niciun rost (n.r. să mai vorbească despre discuția cu Varga). O să vă arăt după emisiune. Eu vorbeam prin mesaje cu Neluțu de când am plecat de acolo. E un subiect care nu-și are rostul. Nu sunt tipul care face ‘prăduieli’.

(n.r. ce face dacă îl sună Ioan Varga) Nu are cum să mă sune, pentru că sunt sub contract. Sunt 8 cluburi care vor avea alegeri, iar eu mai am un an de contract. Există posibilitatea ca președintele să nu mai fie reales și e clar că nu voi mai fi nici eu.

Cei noi vor dori să schimbe absolut tot. Toate contractele mele au clauză de rezilere, una destul de mare. Dacă vreau eu să plec trebuie să plătesc, e același lucru. Asta e mentalitaea lor în momentul în care vine un alt președinte, vedem ce va fi. Eu și în momentul ăsta primesc bani din Arabia Saudită”, a spus Marius Șumudică, la Fotbal Club.