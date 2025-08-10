Ce atmosferă o așteaptă pe FCSB în Scoția, în Europa League. Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Aberdeen în derby-ul cu Celtic

După succesul în fața lui Drita, scor 3-2, FCSB se gândește deja la play-off-ul din UEFA Europa League, acolo unde ar putea da de Aberdeen.

Până la duelul cu campioana României, „The Dons” s-a duelat cu Celtic, iar scenografia pregătită de suporteri a fost de-a dreptul spetaculoasă.

Aberdeen, scenografie spectaculoasă în meciul cu Celtic

Aberdeen și Celtic se duelează în etapa a 2-a din Scottish Professional Football League, iar startul meciului a fost de-a dreptul spectaculos, suporterii echipei gazdă pregătind o scenografie de senzație.

Mai exact, în startul partidei de pe „Pittodrie Stadium”, fanii lui Aberdeen au afișat un banner imens, imaginea afișată fiind Cupa Scoției, câștigată în sezonul trecut chiar în fața lui Celtic.

Pe lângă scenografie, suporterii echipei gazdă au afișat și mesajul „there is a light that never goes out” (n.r. – există o lumină care nu se stinge niciodată), referința fiind la o melodie foarte cunoscută din partea trupei „The Smiths”.

În cazul în care va trece de Drita, FCSB se va duela cu Aberdeen în play-off-ul din UEFA Europa League. Cota de piață a roș-albaștrilor este mai bună, însă cu siguranță posibila „dublă” cu scoțienii nu va fi deloc ușoară.