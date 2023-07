Ce au pățit cei de la Sepsi după meciul câștigat cu CSKA Sofia: „Am fost înjuraţi, au aruncat cu sticle înspre staff-ul nostru!”

Sepsi OSK s-a impus cu 2-0 în deplasarea cu CSKA Sofia. Patronul Laszlo Dioszegi a oferit o primă reacție după victoria echipei sale.

Mai exact, acesta a dezvăluit că staff-ul echipei a fost înjurat și atacat cu sticle. Iată ce a spus și despre viitorul echipei sale.

„Am fost înjuraţi, au aruncat cu sticle înspre staff-ul nostru!”

„Am fost înjuraţi, au aruncat cu sticle înspre staff-ul nostru, dar nu mai contează. Contează că am făcut un meci extraordinar. Cel mai bun meci din istoria noastră de 12 ani. Am câştigat cu 2-0, şi asta e foarte important. Cred că toţi iubitorii fotbalului din România pot fi mândri de Sepsi OSK.

Dacă revedem filmul meciului de astăzi, cred că am fost net superiori. La posesie nu, dar la ocazii de gol da. Am avut două bare, plus minim 3-4 ocazii mari. Noi suntem o familie şi pot să spun că dorinţa de victoria contează mai mult decât banii. Au un buget dublu ei, dar n-au inima noastră.

Ieri seară am fost la dineul oficial, care se face înaintea meciurilor europene. Am vorbit cu oficialii celor de la CSKA. Noi avem 7,5 milioane, iar ei au undeva la 16 milioane. Aşa că nu întotdeauna banii contează. Sunt mândru de jucătorii mei şi de staff-ul nostru pentru că astăzi s-a văzut că i-am întrecut pe cei de la CSKA în dorinţa de a învinge, dar şi tactic.

Pot să spun că bugetul salarial nu creşte, nici nu are cum, dar contează foarte mult că suntem la al şaptelea an în Superligă. Am strâns jucătorii lângă noi şi am creat o familie. Am reuşit să ţinem jucătorii importanţi la club – Dumitrescu, Ştefănescu, Păun. Am prelungit şi cu Ştefănescu. Viitorul sună bine

Zarurile nu sunt aruncate. Se poate întâmpla orice, dar am încredere că vom avea stadionul plin, vor veni suporterii şi cred că putem să mergem mai departe şi să aducem puncte României”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru Orangesport.ro.