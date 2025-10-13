Ce au scris austriecii după înfrângerea de la București

România a învins Austria la București cu 1-0, grație unui gol marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5.

Tabloidul „Oestereich24” a titrat „Ce amar! Austria a pierdut în ultimul moment” și a scris că golul lui Virgil Ghiță a fost „de speriat!”.

Totodată, a subliniat că jucătorii lor „au avut duminică o sarcină mult mai dificilă împotriva adversarilor semnificativ mai puternici din România decât cu trei zile mai devreme, împotriva „pizzerilor” din San Marino.

Cotidianul Kurier, la rându-i, a titrat „Austria ratează prima minge de meci în România” peste cronica partidei de la București.

Concluzia la final: „Românii au sărbătorit că și-au menținut speranțele de a ajunge la Campionatul Mondial. Austria va trebui să le urmeze exemplul în noiembrie, când joacă împotriva Ciprului, în deplasare, și apoi cu Bosnia, acasă”.