Ce au scris maghiarii după FK Csikszereda – Sepsi 0-0

Formaţia Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, cu Sepsi OSK, scor 0-0, în prima etapă din grupa C a Cupei României.

Sepsi a ratat o ocazie imensă în minutul 90+1

În prima rundă a fazei grupelor Cupei României, Csíkszereda a jucat cu un om avantaj încă din minutul 59, dar nu a putut învinge Sepsi, iar meciul de marți s-a încheiat la egalitate, fără goluri.

„Antrenorul principal al lui Sepsi, Ovidiu Burcă, nu a folosit mai mulți jucători de bază, inclusiv Dávid Sigér, dar János Hegedűs, Lóránd Pászka, Bence Végh, Szabolcs Dusinszki și Márton Eppel au fost titulari la FK Csikszereda.

Prima repriză a fost o luptă între două echipe care construiau cu prudență, oaspeții având o mai mare posesie a mingii, dar majoritatea puținelor ocazii de a marca au venit de la gazde. Șuturile pe jos ale lui Dusinszki și Eppel au fost parate de Bogdan Ungureanu. Singura țansă reală a lui Sepsi a fost când Dani Iglesias a încercat să marcheze, dar Hegedűs s-a opus.

După pauză, Sepsi a jucat mult mai agresiv, însă Alin Dobrosavlevici a exagerat, faultându-i dur pe Eppel și Szabó, motiv pentru care a primit două cartonașe galbene în 3 minute.

Cu un om în plus, FK Csikszereda a mărit presiunea. Majoritatea șuturilor au ratat însă poarta lui Ungureanu, lovitura de cap de la 14 metri a lui Eppel a trecut și ea cu câțiva centimetri peste poartă, iar în ploaia torențială, Sepsi a contraatacat mai periculos cu zece oameni decât cu toată forța.

Sepsi a folosit toate mijloacele posibile pentru a marca, dar Bálint Szabó a șutat pe lângă poarta lui Ungureanu, în minutul 90+1”, a scris Nemzeti.